Одесса получит приз ПАСЕ за активное развитие европейских идеалов

Одесса получит приз Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за активное развитие европейских идеалов.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в Постоянном представительстве Украины при Совете Европы.

Согласно сообщению, сегодня был обнародован список лауреатов Европейской премии.

Одесса, среди других победителей, получает “Доску почета” – специальный приз ПАСЕ.

«Таким способом Ассамблея отметила весомый вклад украинского города в развитие местной и региональной демократии, побратимских связей с европейскими городами, а также успешную реализацию важных инициатив Совета Европы, в частности, проведение в 2008 году Недели местной демократии”, - отмечается в сообщении.

Европейская премия как специальная награда ЕС была учреждена в 1955 году. В 1995 году она была разделена на четыре награды (в порядке роста): “Европейский диплом”, “Флаг чести”, “Доска почета” и “Европейская премия.

Одесса уже получала “Флаг чести” ПАСЕ в 1998 году.