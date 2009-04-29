Одесса получит приз ПАСЕ за активное развитие европейских идеалов
Обнародован список лауреатов
Одесса получит приз Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за активное развитие европейских идеалов.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в Постоянном представительстве Украины при Совете Европы.
Согласно сообщению, сегодня был обнародован список лауреатов Европейской премии.
Одесса, среди других победителей, получает “Доску почета” – специальный приз ПАСЕ.
«Таким способом Ассамблея отметила весомый вклад украинского города в развитие местной и региональной демократии, побратимских связей с европейскими городами, а также успешную реализацию важных инициатив Совета Европы, в частности, проведение в 2008 году Недели местной демократии”, - отмечается в сообщении.
Европейская премия как специальная награда ЕС была учреждена в 1955 году. В 1995 году она была разделена на четыре награды (в порядке роста): “Европейский диплом”, “Флаг чести”, “Доска почета” и “Европейская премия.
Одесса уже получала “Флаг чести” ПАСЕ в 1998 году.