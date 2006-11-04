Женщина протаранила автомобиль депутата от СПУ и погибла

16:10, 04 ноября 2006
Разное
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ДТП произошло в Черкасской области

Народный депутат, член фракции Социалистической партии Украины Юрий ЗУБКО попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.

Как сообщает «5 канал», женщина, которая находилась за рулем иномарки, нарушила правила обгона и столкнулась сначала с автомобилем, в котором находился Ю.ЗУБКО, а затем врезалась в дерево.

Женщина погибла, депутат не пострадал.

ДТП произошло сегодня в Черкасской области.

 

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