Женщина протаранила автомобиль депутата от СПУ и погибла

Народный депутат, член фракции Социалистической партии Украины Юрий ЗУБКО попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.

Как сообщает «5 канал», женщина, которая находилась за рулем иномарки, нарушила правила обгона и столкнулась сначала с автомобилем, в котором находился Ю.ЗУБКО, а затем врезалась в дерево.

Женщина погибла, депутат не пострадал.

ДТП произошло сегодня в Черкасской области.