Женщина протаранила автомобиль депутата от СПУ и погибла
16:10, 04 ноября 2006Разное
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ДТП произошло в Черкасской области
Народный депутат, член фракции Социалистической партии Украины Юрий ЗУБКО попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.
Как сообщает «5 канал», женщина, которая находилась за рулем иномарки, нарушила правила обгона и столкнулась сначала с автомобилем, в котором находился Ю.ЗУБКО, а затем врезалась в дерево.
Женщина погибла, депутат не пострадал.
ДТП произошло сегодня в Черкасской области.
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