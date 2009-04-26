«Элитное» ДТП в Москве: Ferrari протаранил три иномарки

Крупное ДТП с участием автомобиля "Феррари" произошло в субботу вечером на Кутузовском проспекте Москвы - элитная спортивная иномарка протаранила на большой скорости три припаркованных автомобиля, пострадал пассажир "Феррари", сообщает РИА Новости.

Автомобиль "Феррари" врезался в припаркованный "Лендровер", который после удара таранил также стоящие БМВ и "Хонду".

"В результате ДТП серьезные ранения получил пассажир "Феррари", в то время как водитель элитной спортивной иномарки не получил ни царапины. Их спасла современнейшая подушка безопасности, которая полностью закрыла молодых людей от удара о металл", - сказал собеседник агентства.

Чтобы освободить раненного, пришлось отрезать металл кусками, рассказал спасатель.

Он добавил, что это первый случай такой серьезной аварии с автомобилем марки "Феррари" в Москве, когда потребовалась помощь спасателей.

Источник в правоохранительных органах столицы сообщил РИА Новости, что водителем и пассажиром попавшего в аварию серого автомобиля "Феррари", который был выпущен в 2006 году, являются 20-летние сыновья топ-менеджеров одного из крупных банков. Родитель одного из них сразу приехал к месту аварии на своем Maserati ("Мазерати"), сказал он.

Стоимость такого "Феррари" в салонах Москвы колеблется от 350 тысяч евро до 400 тысяч евро в зависимости от комплектации.

"По предварительным данным, водитель "Феррари" ехал со скоростью около 200 километров час и не справился с управлением. Припаркованные автомобили, которые он протаранил, отбросило метров на 20 вперед", - сказал источник.