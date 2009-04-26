В Крыму мотоцикл врезался в рейсовый автобус: погиб человек
11:13, 26 апреля 2009Разное
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ДТП произошло ночью
Один человек погиб и еще один был травмирован в результате столкновения мотоцикла с рейсовым автобусом сегодня ночью в Крыму.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Крыму, дорожная авария произошла в Ленинском районе автономии на трассе Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь.
Водитель мотоцикла, выполняя обгон, не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом «Икарус».
В результате аварии погиб водитель мотоцикла. Его пассажир с травмами доставлен в больницу.
По данным спасателей, в автобусе, который выполнял рейс Краснодар – Севастополь, находились 50 пассажиров. Никто из них не пострадал.
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