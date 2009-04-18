Злоумышленник парализовал работу суда чесночным маслом

Слушания дела в королевском суде Бристоля были прерваны из-за невыносимого запаха, причиной которого стало разлитое в помещении чесночное масло, сообщает The Guardian. Ответчик, адвокаты и персонал были вынуждены покинуть здание, многие жаловались на головную боль и тошноту.

По подозрению в загрязнении помещения задержан 50-летний мужчина, следователи начали его допрос. После проведения анализов эксперты выяснили, что жидкость не представляет опасности для людей, однако для приведения помещения в порядок пришлось вызвать специалистов по уборке промышленных помещений.

По версии следствия, чесночное масло было разлито вдоль батарей отопления, кроме того, злоумышленник налил его в горшки с растениями. В сообщении не приводятся версии, кому и с какой целью понадобилось прерывать заседания суда столь необычным способом.

Министерство юстиции заявило, что проведет инспекцию охраны суда. На входе в здание суда есть вся необходимая аппаратура: металлоискатели, ручные детекторы, а также сканеры, которыми охрана должна проверять все предметы, попадающие в здание.

Лента.ру