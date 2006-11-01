Виктор Медведчук отдал замуж дочку (фоторепортаж)

Несколько дней назад в Москве отшумела свадьба дочери Виктора Медведчука - Ирины и Андрея Рюмина.

Познакомились молодожены на горном швейцарском курорте Сент Морис. Они катались на лыжах – каждый сам по себе - и упали в одну яму.

Потом влюбленные прошли испытание разлукой. Он – в Москве, она – в Киеве.

После года встреч на уик-эндах (Андрей приезжал к Ирине почти на каждые выходные), они решили пожениться. После свадьбы Ирина переехала к своему любимому, и теперь они вместе будут жить в Москве.

У зятя Виктора Владимировича дипломы трех высших учебных заведений.

Жених - кандидат экономических наук, закончил механико-математический факультет МГУ, Университет дружбы народов и Университет нефти и газа, оба по специальности "экономика".

Впрочем, образованность Андрея Ирину может не пугать. Она также может похвастаться не одним дипломом.

Ирина закончила самый старый в Европе колледж – Институт Розенберга в швейцарском городе Сент Галлен. Потом закончила Женевский университет, факультет международных отношений. Свободно владеет тремя иностранными языками – французским, английским, немецким.

В Киеве дочь Медведчука работала журналистом в глянцевом журнале "Gallery", а в Москве пока ничем не занимается.

Что же касается подробностей свадьбы, то их оказалось немного. На ней действительно присутствовал чуть ли не весь политический и бизнес- и эстрадный российско-украинский бомонд. Пели Басков, Повалий, Калинин, "Дискотека Авария" и другие звезды. Интересной же деталью оказался лишь мифический подарок молодым от Владимира Путина, которого не увидел даже отец невесты...

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