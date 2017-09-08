Эксперты обсудят, чем грозит миру противостояние США и КНДР
Возможно ли решение северокорейского кризиса исключительно политическим и дипломатическим путями?
8 сентября 2017 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: «Чем грозит миру противостояние США и Северной Кореи?»
Организатор круглого стола - Институт Горшенина
Вопросы к обсуждению:
1. Какова реальная степень угрозы ядерной программы КНДР?
2. Возможно ли решение северокорейского кризиса исключительно политическим и дипломатическим путями? При каких условиях?
3. Каким образом США Дональда Трампа могут решить проблему ядерной программы КНДР?
4. Интересы и роль Китая, России и Южной Кореи в северокорейском конфликте.
5. Сценарии дальнейшего развития конфликта. Насколько вероятно использование ядерного оружия?
Участники круглого стола:
· Пак Хин-Квон (PARK Heung-Kweun), Советник-посланник Посольства Республики Корея в Украине;
· Джейсон Смарт, американский политолог, директор неправительственной организации For a free Ukraine;
· Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества;
· Михаил Пашков, директор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова;
· Николай Белесков, аналитик Института мировой политики.
Модератор круглого стола - Дмитрий Остроушко, директор международных программ Института Горшенина.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).