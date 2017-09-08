Эксперты обсудят, чем грозит миру противостояние США и КНДР

8 сентября 2017 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: «Чем грозит миру противостояние США и Северной Кореи?»

Организатор круглого стола - Институт Горшенина

Вопросы к обсуждению:

1. Какова реальная степень угрозы ядерной программы КНДР?

2. Возможно ли решение северокорейского кризиса исключительно политическим и дипломатическим путями? При каких условиях?

3. Каким образом США Дональда Трампа могут решить проблему ядерной программы КНДР?

4. Интересы и роль Китая, России и Южной Кореи в северокорейском конфликте.

5. Сценарии дальнейшего развития конфликта. Насколько вероятно использование ядерного оружия?

Участники круглого стола:

· Пак Хин-Квон (PARK Heung-Kweun), Советник-посланник Посольства Республики Корея в Украине;

· Джейсон Смарт, американский политолог, директор неправительственной организации For a free Ukraine;

· Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества;

· Михаил Пашков, директор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова;

· Николай Белесков, аналитик Института мировой политики.

Модератор круглого стола - Дмитрий Остроушко, директор международных программ Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).