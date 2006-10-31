В центре Киева горел жилой дом

В центре столицы более двух часов тушили пожар, позникший в четырехэтажном жилом доме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Києве, в 6 часов 52 минуты в оперативно-координационный центр Главного управления МЧС г.Киева поступило сообщение – горит квартира в жилом доме по ул.Гончара, 47а. Через считанные минуты на месте происшествия были первые подразделения столичных спасателей. Четырехэтажный жилой дом старой постройки весь был окутан густым дымом. И дым и огонь по деревянным перегородкам очень бысто распространялись и набирали силу. Пожару был присвоен повышенный ранг – «Пожар 2» и к месту происшествия начала стягиваться дополнительные силы и техника МЧС города Киева.

Одновременно с разных сторон при помощи спецтехники началась эвакуация людей. 14 человек спасли при помощи автолесниц. Начальник караула 2-й пожарной части Шевченковского района старший лейтенант Юрий САЛИЕНКО по лестнице спустил троих людей – молодого человека и его сестру с 4-х летней дочкой. Одновременно с этим с другой стороны несколько спасателей обвязав спасательной веревкой 83-летнего дедушку спустили его с четвертого этажа. Пожилой мужчина не пострадал.

Всего, благодаря смелым действиям столичных МЧСников было спасено 18 людей, из них – четверо детей.

Во время пожара двое людей пострадали - 80-летняя женщина, в квартире которой начался пожар получила незначительные резанные раны, а у еще одной женщины случился гипертонический кризис.

Локализовать пожар огнеборцам удалось в 8 часов 50 минут, полностью же ликвидировать лишь в 9.20. Для ликвидации был задействован личный состав Главного управления МЧС г.Киева из 9 пожарно-спасательных частей на 18 единицах основной и специальной техники.

Сейчас администрация района рассматривает вопрос о расселении жильцов из сгоревшего дома, так как дом стал непригоден для дальнейшего проживания.