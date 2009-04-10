Президент Боливии объявил голодовку

Президент Боливии Эво Моралес и поддерживающие его профсоюзные лидеры в четверг объявили голодовку в знак протеста против оппозиционных парламентариев, которые задерживают принятие нового предвыборного закона, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на Франс Пресс.

Согласно новой конституции Боливии, вступившей в силу 7 февраля после одобрения на всенародном референдуме, 6 декабря в стране должны пройти всеобщие выборы, на которых граждане страны выберут президента, вице-президента и членов парламента.

Тем временем боливийская оппозиция намерена бойкотировать выборы из-за того, что у нее возникли сильные разногласия с властями из-за некоторых пунктов нового предвыборного закона, который в настоящее время обсуждается в парламенте.

О решении начать голодовку Моралес и руководители Боливийского рабочего центра (Central Obrera Boliviana, COB) объявили в распространненом в четверг документе.

"Мы вынуждены пойти на эту меру перед лицом халатности группы депутатов-неолибералов", - заявил боливийский президент.

По мнению оппозиционеров, правительство желает обмануть граждан и принять "темный и полный ловушек" закон.