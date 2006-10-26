Торговец текилой попал в книгу рекордов Гиннесса

Владелец одной из крупнейших в Мексике дистрибьюторских компаний, торгующей текилой, Фернандо Альтамирано (Fernando Altamirano) был занесен в книгу рекордов Гиннесса, как человек, продавший самую дорогую в мире бутылку алкогольного напитка, сообщает мексиканская пресса.

В июле этого года, во время проведения в Мехико фестиваля текилы, Альтамирано продал пожелавшему остаться неизвестным коллекционеру из Лас-Вегаса (США) бутылку этого напитка из специальных резервов фабрики-изготовителя за $225 тысяч.

Как заметил представитель компании "Рекорд Гиннесс", на сегодня это абсолютный мировой рекорд стоимости одной бутылки алкогольного напитка.

Текила - мексиканский национальный напиток, известный еще в империи ацтеков, которые впервые обратили внимание на вкусовые и целебные свойства сока "магея" - широколистного кактуса, в изобилии произрастающего на территории Мексики. С веками производство напитка совершенствовалось, и с середины XIX века его стали получать только из одной разновидности "магея" - голубой агавы, обеспечивающей высокие вкусовые качества. Название свое он получил по имени небольшого городка Текила в штате Халиско.

РИА "Новости"