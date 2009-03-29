Сотрудники ГАИ наложили штрафов на 22 млн. грн.

Сотрудники ГАИ в Винницкой области с начала года оштрафовали водителей-нарушителей на 21,856 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении Госавтоинспекции УМВД Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, проконтролирована уплата штрафов на сумму 10,017 млн. грн.

В целом сотрудниками ГАИ с начала 2009 года выявлено 58 тыс. 146 нарушений, что на 8,7% меньше, чем в 2008 году. В том числе зафиксировано 3 тыс. 146 случаев управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии, что на 44,8% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

На рассмотрение судов направлено 5002 дела, из которых уже рассмотрено 3896 (77,9%), по результатам рассмотрения 645 (16,6%) водителей лишены права управления транспортными средствами, 1 тыс. 850 (46,4%) оштрафованы, 1 тыс. 326 (34%) – направлены на общественные работы, на 138 (3%) – наложен административный арест.