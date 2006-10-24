На мокрой дороге столкнулись Toyota, Mazda, Volkswagen и ГАЗ-53

В Алуштинском регионе Крыма на мокрой горной дороге вчера вечером произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех иномарок и грузовика, сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МЧС Украины в АРК

По информации крымского Главка МЧС, при спуске автомобиль Toyota Corolla решил пойти на обгон, при этом водитель иномарки не учел того, что дорога из-за проливного дождя крайне скользкая. Не успев увернуться, Toyota врезалась в ехавший по встречной полосе автомобиль Mazda.

Столкнувшиеся, иномарки рикошетом зацепили шедший на подъем Volkswagen, а также грузовик ГАЗ-53.

В результате аварии 35-летний водитель Toyota Corolla получил ушиб грудной клетки и ссадину головы, а 67-летний пассажир этого автомобиля - закрытый перелом двух ребер. По словам спасателей, место, где произошло ДТП, весьма коварно, не только для водителей, незнакомых с крымскими горными дорогами, но и для местных жителей.