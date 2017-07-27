С 27 августа по 29 октября на стадионе им. Банникова в Киеве пройдет ежегодный футбольный турнир Небесна Криниця CUP, который соберет более 300 представителей ведущих международных и украинских компаний, объединённых общими интересами и ценностями.

Уже пятый год подряд компания «Небесна Криниця» организовывает корпоративный футбольный турнир и делает свой вклад в возрождение любительского спорта. Основными целями турнира являются популяризация спорта и здорового образа жизни, поддержка корпоративного духа и партнерства, развитие командной работы, ведь два месяца совместных переживаний за свою футбольную команду объединяют коллектив.

В течение этого времени к турниру присоединились более 100 ведущих корпоративных команд, а постоянными участниками Небесна Криниця CUP стали такие компании как: Епіцентр, Укрзалізниця, Київстар, Deloitte, Life, Ernst&Young, Миронівський хлібопродукт, Фокстрот, Fozzy, Carlsberg и др. За время проведения турнира команды стали большой семьей, которая ежегодно ждет встречи и начала футбольного сезона.

Турнир проходит при поддержке Федерации футбола Украины по всем официальным правилам FIFA с профессиональными арбитрами и комментаторами. В финале участников ждет уже традиционная игра с командой ветеранов «Звезды Динамо Киев».

Сейчас Ваша компания может заявиться в Небесна Криниця CUP 2017 и стать частью праздника футбола!

По поводу участия обращайтесь к руководителю проекта:

Алексей Костик

067 246 74 42

kostik@krinitsa.com.ua

Справка

Компания «Небесна Криниця» занимается производством и доставкой бутилированной воды с 2001 года. Является лидером рынка и национальным оператором, который обслуживает более 50 тысяч домохозяйств по 10 тысяч офисов по Украине. С 2015 года компания осуществляет полноценное обеспечение клиентов оборудованием для потребления кофе и натуральным зерновым кофе.

За последние годы компания «Небесна Криниця» получила награды «Фаворит успеха» и «Качество №1» в категории доставки воды и подтвердила свои лидерские позиции на киевском рынке. Является единственным в Украине членом европейской ассоциации бутилированных вод Watercoolers Europe и членом Европейской бизнес ассоциации и Центра «Развитие корпоративной социальной ответственности».

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