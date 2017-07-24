24 июля 2017 года 12.00 состоится пресс-конференция на тему: «Выход ведущего международного виртуального оператора мобильной связи (MVNO) Lycamobile на украинский рынок». Партнер по предоставлению сервисов в Украине – национальный телеком оператор "Укртелеком" совместно с мобильным оператором 3Mob.

В мероприятии примут участие: Президент Lyca Group Аллираджа Субаскаран; Директор Lyca Group Крис Тулей; Директор Укртелекома Юрий Курмаз; Председатель Национальной комиссии по регулированию связи и информатизации Александр Животовский; Директор ООО «Лайкамобайл Украина» Стэн Поляков; Эксперт по вопросам телекоммуникаций Эрик Франке.

Место проведения:

Пресс-зал отеля InterContinental Kiev,

Киев, вул. Большая Житомирская, 2A, начало в 12.00

Для посещения мероприятия требуется предварительная аккредитация: +38 066 754 64 24, +38 067 327 16 91.

Lycamobile в Украине – еще один шаг на пути расширения мировой сети оператора, которая теперь работает в 22 странах (Австралии, Австрия, Бельгия, Великобритания, Гонконг, Германия, Дания, Испания, Ирландия, Италия, Македония, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Тунис, Франция, Украина, Швейцария, Швеция).