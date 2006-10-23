Черновецкий ввел телефонную линию для тех, кому холодно

В воскресенье, 22 октября, завершено подключение жилья Киева к теплоснабжению.

Как сообщается на официальном сайте АЭК «Киевэнерго», по состоянию на 6.00 23 октября в городе подключено 12 тыс. 467 потребителей (78,1%). Завершен пуск тепла в жилые дома всех форм собственности. Подача теплоносителя происходит в административные дома и объекты социально-бытовой сферы – на этот момент охвачено 1 тыс. 328 потребителей (28,3%).

По данным компании, отказываются от подключения 2 лечебных заведения столицы. Устраняются повреждения в детском саду и доме детского творчества в Шевченковском районе. Причины не объясняются.

В свою очередь заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Денис БАСС, как сообщает пресс-служба КГГА, призывает киевлян, у которых квартира, возможно, остается без обогрева, поинтересоваться у работников собственного ЖЭКа, почему отсутствует отопление. В случае дальнейшего отсутствия отопления киевляне могут обратиться с жалобой по телефону «CALL-центра»: 051.