Как я накаркал Госказначейству гриф «секретно»

Не прошло и дня с того момента, как в УНИАН появился мой комментарий относительно закрытия информации о состоянии выполнения плановых показателей бюджета за март текущего года, как уже пятницу, 20.03.2009, «на помощь» правительству пришел Секретариат Президента, который эту информацию опубликовал. Откровенно говоря, я считал ситуацию не настолько ужасной. Так оказывается, за 19 дней марта доходная часть общего фонда государственного бюджета составляла лишь 3349,6 млн. грн. или 24,9% планового показателя. При этом Государственной налоговой администрацией мобилизовано в Госбюджет лишь 388,2 млн. грн. или 7,8% планового показателя (видимо, следующим главным виновником экономического провала деятельности правительства госпожа Тимошенко должна объявить главу ГНАУ Сергея Буряка – авт.); Государственной таможенной службой - 2575,9 млн. грн. или 34,3% от плана за март. То есть, как и предполагалось, ситуация с поступлениями в Государственный бюджет резко ухудшается. Эти цифры куда более убедительно свидетельствуют об экономической ситуации в стране, чем все победные реляции премьер-министра.

К сожалению, прогнозы сбываются и в части дальнейшего закрытия правительством экономической информации. Только 19 марта я написал, что в известной мере «изобразить реальную картину позволяет информация о остатках на едином казначейском счете (ЕКР) правительства в НБУ, которую пока еще Госказначейство не закрыло, хотя и это и не за горами», как уже с 20 марта Казначейство закрыло и эту информацию.

Анекдотичности ситуации добавляет то, что Государственное казначейство отмалчивалось после статей в СМИ относительно закрытия информации о состоянии выполнения плана поступления доходов в госбюджет, но после того как соответствующая информация была обнародована Секретариатом Президента, тут же устами своей пресс-службы выступило с заявлением. В нем отмечается, что информация о состоянии выполнения плана поступления доходов в госбюджет не размещалась в рубрике «Выполнение бюджетов/Доходы» по техническим причинам.

Кроме того в заявлении утверждается, что во-первых, информацию, отмеченную в справке о состоянии выполнения Государственного бюджета Украины за март 2009 года по доходам (по состоянию на 19.03.2009), опубликованную на официальном сайте Президента Украины, Государственное Казначейство Украины Секретариату Президента Украины не предоставляло (то есть руководство Госказначейства говорит: «Юлия Владимировна, не виноватые мы, они сами проклятые откуда-то эту информацию взяли»); во-вторых, данные, приведенные в этой справке в разрезе органов взыскания, не отвечают действительности.

Следовательно «по оперативным данным Государственного казначейства» за 19 дней марта текущего года в общий фонд государственного бюджета было мобилизовано:

- Государственной налоговой администрацией – 551,3 млн. грн. (с учетом возмещения НДС) или 11% планового показателя месяца. Возмещено НДС – 1385,4 млн. грн.

Выполнение за соответствующий период 2008 года – 991,5 млн. грн. (с учетом возмещения НДС) или 20,8% плана месяца. Возмещено НДС – 758,0 млн. грн.

- Государственной таможенной службой – 2752,8 млн. грн. или 36,6% планового показателя месяца (выполнение за соответствующий период 2008 года – 5070,1 млн. грн. или 93,5% плана месяца).

В конце свое заявления Государственное казначейство Украины, во избежание недоразумений, обращается ко всем с просьбой использовать любую информацию о выполнении бюджетов по доходам и расходам лишь в случае официального предоставления такой информации органами Государственного казначейства Украины.

Со своей стороны могу сказать, что по информации Госказначейства ситуация с выполнением бюджетов по доходам и расходам выглядит ненамного лучше.

Кроме того, я, да и все экономические эксперты, с радостью готовы пользоваться именно информацией Госказначейства, вот только если оно будет предоставлять ее в том режиме, как это происходило на протяжении многих месяцев до марта текущего года. Также очень надеюсь, что не предание огласке информации о состоянии ЕКР также окажется досадной технической ошибкой, которая будет исправлена до того, как соответствующую информацию начнет сообщать Секретариат Президента Украины.

К счастью, в Украине, как свидетельствует опыт, пока еще закрытие информации является наихудшим путем решения проблемы формирования доверия общества к органам власти. Достоверная информация все равно будет тем или иным способом доведена до общественности. Общество от должностных лиц государственных институтов требует не попыток умалчивания информации, которые сопровождаются не очень правдивыми реляциями об успехах, а откровенного разговора об имеющихся проблемах и путях их решения. Если этого не будет, то не сложно спрогнозировать дальнейшее ухудшение социально-экономической и политической ситуации в стране и полную дискредитацию всех органов государственной власти в Украине. И я искренне говорю, что очень бы не хотел, чтобы эти мои предвидения исполнились. Потому что если таки они будут исполняться, то не до шуток будет всем.

Борис Кушнирук