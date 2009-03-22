Брюс Уиллис женился на молодой копии прежней жены (фото)
22:44, 22 марта 2009Разное
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Церемония прошла в Карибском море
54-летний актер Брюс Уиллис в воскресенье вступил в брак с 32-летней моделью Эммой Хеминг, передает Agence France-Presse.
|Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
|Эмма Хеминг, Деми Мур
Как рассказал представитель актера, на церемонии, прошедшей на одном из островов Карибского бассейна, присутствовали бывшая супруга Уиллиса Деми Мур и трое их дочерей, а также новый муж Мур Эштон Катчер.
О готовящейся свадьбе стало известно в четверг, хотя тогда представители Уиллиса отказывались давать комментарии по этому поводу. Хеминг, напоминает агентство, известна, в частности, участием в рекламной кампании нижнего белья "Victoria`s Secret".
|Румер, Талула и Скаут
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