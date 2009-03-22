Брюс Уиллис женился на молодой копии прежней жены (фото)

54-летний актер Брюс Уиллис в воскресенье вступил в брак с 32-летней моделью Эммой Хеминг, передает Agence France-Presse.

Как рассказал представитель актера, на церемонии, прошедшей на одном из островов Карибского бассейна, присутствовали бывшая супруга Уиллиса Деми Мур и трое их дочерей, а также новый муж Мур Эштон Катчер.

О готовящейся свадьбе стало известно в четверг, хотя тогда представители Уиллиса отказывались давать комментарии по этому поводу. Хеминг, напоминает агентство, известна, в частности, участием в рекламной кампании нижнего белья "Victoria`s Secret".

Уиллис и Мур поженились в 1987 году, а расстались в 2000-м. У них трое общих дочерей - 20-летняя Румор (Rumor), 17-летняя Скаут (Scout) и 15-летняя Таллула Белль (Tallulah Belle). Бывшие супруги поддерживают дружеские отношения.

Лента.ру