Ющенко: полеты во сне и наяву

Похоже, совместный перелет с премьер-министром по маршруту Брюссель – Киев плохо повлиял на украинского президента. Виктор Ющенко теряет способность реально оценивать политическую ситуацию и погружается в иллюзии относительно собственной способности изменить расклад сил в стране.

Свое интервью 5 каналу Виктор Андреевич начал с обсуждения экономических вопросов. Видимо, ему по душе отступление правительства в вопросе его участия в рекапитализации коммерческих банков, выразившееся в отмене двух статей закона о Государственном бюджете. Теперь Ющенко уверен, что курс гривни больше не будет шарахаться в разные стороны. Что касается преодоления экономического кризиса, то рецепты просты и уже обкатаны неоднократно: оптимизация Пенсионного фонда, изменения акцизов и повторное рассмотрение финансового плана НАК «Нафтогаз Украины». Президент публично поразился «эластичности» МВФ в отношении дефицита украинского бюджета.

Поражает неспешность, с которой президент относится к необходимости получения второго транша кредита МВФ. Уже сегодня понятно, что новый раунд поисков взаимопонимания по экономическим вопросам начнется не с понедельника, 23-го марта, а с четверга, 26-го. Не секрет, что проблема финансирования модернизации украинской газотранспортной системы важна, но это лишь частный случай, тогда как экономика страны в целом находится далеко не в лучшем состоянии. Наверное, стоит напомнить, что президент неоднократно подчеркивал, что всю ответственность за экономическую и социальную политику несет правительство. У Виктора Андреевича в сегодняшней ситуации мало шансов появиться перед нацией в роли ее спасителя от экономического кризиса, а потому он не спешит форсировать принятие решений.

Была торпедирована и попытка собрать в парламенте круглый стол с участием главы государства, премьер-министра и лидеров фракций Верховной Рады. Как минимум, у половины потенциальных участников в пятницу, 20-го, оказались неотложные дела. Честно говоря, подобное отношение отдает политиканством: что может быть для государственных деятелей важнее, чем решение экономических проблем страны, отражающихся на жизни миллионов граждан?

Политические инициативы Виктора Ющенко можно назвать противоречивыми. Во-первых, он пришел к любопытному выводу: политическая реформа 2004 года превратила парламент в центр узурпации власти. Это открытие может стать новым словом политической науки, ведь о коллективной узурпации власти большинству политологов слышать не приходилось. Президентское заявление можно оценивать только в контексте фактического признания президентом потери возможностей для диалога с законодателями. Видимо, нежелание (да и невозможность) договариваться с парламентариями заставляют главу государства вновь извлекать на свет божий прошлогодние инициативы: создание конституционной комиссии, проведение всеукраинского референдума по вопросу изменения Конституции. Правда, на Банковой должны понимать, что подобные предложения могут быть легко заблокированы бютовскими юристами: у тех есть и опыт (срыв проведения досрочных парламентских выборов), и мотивация (реванш за поражение «сердечников» на выборах в Тернопольский облсовет).

Но Ющенко с настойчивостью, достойной лучшего применения, ратует не только за проведение досрочных парламентских выборов, но и переход к открытым спискам, создание двухпалатного парламента. Аналогии с ситуацией, сложившейся в украинской политике в 2004 году, налицо – снова в ход идет пословица «Если правила игры не позволяют выигрывать, джентльмены меняют правила». Напомню, что политическая команда Кучмы начала процесс внесения изменений в Основной Закон заблаговременно, и то потерпела неудачу. Уверенность же Виктора Андреевича в способности парламента изменить Конституцию еще до президентских выборов напоминает опасную иллюзию, которая может стоить ему нормального завершения президентской каденции. Ющенко прав, называя разговоры об импичменте способом давления, но вряд ли он до конца уверен, что этой неприятной для главы государства процедуре не будет дан старт.

Телевизионные выступления президента стремительно теряют свой смысл. Они больше не являются ни средством коммуникации для сторонников Ющенко по причине их малочисленности, ни катализатором позитивных действий политической элиты – большинство ее представителей настроено по отношению к Виктору Андреевичу негативно. Ющенко пора менять не только формат и тональность телеобращений, но и интонации в общении с политиками. Впрочем, даже эти изменения вряд ли спасут его президентскую карьеру.

Евгений Магда