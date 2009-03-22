В Японии официально объявлено о начале сезона цветения сакуры. По установленному ритуалу, период цветения считается наступившим когда на деревьях в одном из токийских храмов появятся пять первых цветков, передает Associated Press.

Цветение сакуры - очень важное явление в японской культуре. Оно знаменует собой перемены, доброе начало и надежду. Принято приурочивать многие события к этому периоду. В это время начинается учебный год, немало компаний отсчитывают свой фискальный период и т.д. По традиции, в это период в парках страны японцы устраивают пикники прямо под цветущими деревьями.

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