Милиция составила протокол на яйца на голове мэра Симферополя

Мэр Симферополя Геннадий БАБЕНКО обратился в милицию по факту сегодняшнего инцидента в горсовете, на заседании которого депутат Наталья ЛАНТУХ разбила несколько куриных яиц и вылила их ему на голову в знак протеста против снятия Владимира БЛИНОВА с должности секретаря горсовета.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии, в милиции, считая поступок депутата хулиганским, составили административный протокол. Ожидается, что уже завтра поступок Н.ЛАНТУХ рассмотрит суд.

Сам Г.БАБЕНКО называет действия Н.ЛАНТУХ хулиганскими, но при этом с иронией отмечает, что ему, хотя он и не просил, сделали яичную маску, которая, как говорят женщины, полезна для волос.

Как сообщал УНИАН, сегодня 43 депутата путем тайного голосования бюллетенями на сессии горсовета отправили секретаря горсовета В.БЛИНОВА в отставку (всего в горсовете 76 депутатов). После чего Н.ЛАНТУХ подошла к мэру и вылила ему на голову несколько яиц. Депутат заявила, что ее поступок был спонтанным, «криком души» и протестом против фарса в горсовете.

В последнее время Г.БАБЕНКО и В.БЛИНОВ конфликтовали. В частности, ряд депутатов горсовета, в том числе и В.БЛИНОВ, обвинили мэра в теневом распределении земельных участков в Симферополе. Со своей стороны Г.БАБЕНКО заявил, что нынешний состав горсовета пытается навести порядок в земельной сфере, тогда как прошлый созыв, в котором были и некоторые депутаты из нынешнего, являющиеся сегодня его противниками, «дерибанил» землю.