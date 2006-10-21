В Киеве 15 пассажиров маршрутки пострадали в ДТП
14:31, 21 октября 2006Разное
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Водитель "Богдана" не справился с управлением
Сегодня утором в Киеве 15 пассажиров маршрутного такси пострадали в дорожно-транспортном происшествии.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе департамента Госавтоинспекции МВД Украины, происшествие случилось в 7.30 на проспекте Победы (напротив дома №118). Водитель маршрутного микроавтобуса «Богдан» не справился с управлением и врезался в электроопору.
15 пострадавших пассажиров доставлены в больницы. На момент аварии в маршрутке находилось 22 пассажира.
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