В Киеве 15 пассажиров маршрутки пострадали в ДТП

Сегодня утором в Киеве 15 пассажиров маршрутного такси пострадали в дорожно-транспортном происшествии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе департамента Госавтоинспекции МВД Украины, происшествие случилось в 7.30 на проспекте Победы (напротив дома №118). Водитель маршрутного микроавтобуса «Богдан» не справился с управлением и врезался в электроопору.

15 пострадавших пассажиров доставлены в больницы. На момент аварии в маршрутке находилось 22 пассажира.