Живых виновников Голодомора и Холокоста нужно судить

(18 октября в Киеве при участии Стивена Спилберга состоялась презентация фильма о Холокосте на территории Украины. – Ред.).

Украинцам нужно учиться у евреев на этом примере, на этих событиях.

У моего отца было восемь братьев – они ВСЕ погибли еще детьми во время Голодомора 1933 года. У отца моей матери было десять братьев – инженеров “старого режима”. Их уничтожили по приказу Ленина как белогвардейцев. Я об этом слышал от бабушек и еще помню, но будут ли помнить мои дети?

Я считаю, что необходимо создать в Украине какой-то государственный комитет – за счет бюджетного финансирования, – который бы собирал свидетельства и о Голодоморе, и, возможно, о массовом уничтожении поляков на нашей территории, и, конечно, о Холокосте. Более того, по моему мнению, нужно, чтобы на открытых судебных слушаниях все случаи массового уничтожения людей и виновники тех событий на территории Украины были осуждены. Живые виновники должны быть привлеченные к ответственности.

Только тогда мы все – и евреи, и украинцы, и другие народы – будем уверены, что новых случаев геноцида не будет. Память о прошлых ужасных событиях защитит от новых ужасных событий, только если виновников осудить.

Владимир