Китайские фермеры смогут обновить автопарк за счет госсубсидий

Власти Китая намерены выделять субсидии на обновление фермерского автопарка с целью интенсификации национальной автомобильной промышленности, сообщают местные СМИ.

Согласно утвержденному ранее министерством финансов плану, на реализацию программы будет выделено 5 миллиардов юаней (732 миллиона долларов). Средства будут выделяться в качестве субсидий крестьянам на покупку новых автомобилей и мотоциклов.

Так, каждый фермер, кто намерен купить до конца года грузовик или микроавтобус, сможет сделать это с 10% скидкой (до 5 тысяч юаней). Скидки в размере 13% (до 65 юаней) на покупку мотоцикла будут действительны до начала 2013 года.

В соответствии с требованиями властей, в рамках реализации программы каждая крестьянская семья может приобрести не более двух механических транспортных средств, помимо этого, в течение двух лет запрещена перепродажа приобретенных со скидкой автомобилей.

Как полагают эксперты, инициатива властей будет способствовать значительному росту продаж минивэнов китайского производства. Так, компания "Чанань", один из лидеров по производству микроавтобусов в КНР, ожидает рост продаж в 2009 году до 25%.

Интенсификация автомобильной промышленности и повышения спроса на автомобили в Китае рассматривается властями страны в качестве одной из приоритетных задач в условиях мирового финансового кризиса.

В этой связи 20 января был в два раза (с 10% до 5%) снижен налог на продажи автомобилей с двигателями объемом до 1,6 литра. Кроме того, власти приняли решение дополнительно выделить в ближайшие три года около 1,5 миллиарда долларов на новые инженерные разработки в автоиндустрии и поиск альтернативных видов топлива для транспорта.

В январе нынешнего года Китай вышел на первое место в мире по объемам продаж автомобилей, обогнав США.

РИА “Новости”