На Волыни спасатели МЧС сняли с льдины двух юношей

На пункт связи самостоятельной государственной пожарной части МЧС в городе Ковель, что на Волыни, поступило сообщение: на реке Турья, на расстоянии 7-10 метров от берега, на льдине дрейфуют двое людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, бойцы МЧС, которые немедленно прибыли на место, с помощью спасательной веревки подтянули льдину к берегу и сняли с нее 18-летнего и 16-летнего юношей.