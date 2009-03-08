На Волыни спасатели МЧС сняли с льдины двух юношей
12:49, 08 марта 2009Разное
850 0
До берега было метров 10
На пункт связи самостоятельной государственной пожарной части МЧС в городе Ковель, что на Волыни, поступило сообщение: на реке Турья, на расстоянии 7-10 метров от берега, на льдине дрейфуют двое людей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, бойцы МЧС, которые немедленно прибыли на место, с помощью спасательной веревки подтянули льдину к берегу и сняли с нее 18-летнего и 16-летнего юношей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter