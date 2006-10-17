Возле Вишневого будет Лас-Вегас?

...Утро рабочего дня. Переполненная маршрутка вывозит вишневчан на работу в столицу. Позади остается бронзовая молодая женщина с колосом, претендующая на символ этого молодого города, стоимость недвижимости в котором уже сравнялась с Теремками и Борщаговкой. Справа, если ехать в Киев – величественный православный храм Московского патриархата.

Темы дня для обсуждения в маршрутке разные. Позавчера в минибусике обсуждали неизвестные подробности аварии возле городской поликлиники. Точно никто ничего не знает, поскольку все следы ночного столкновения автомобилей на утро были вычищены и дезинфицированы, а по городу идет слух, мол, работник прокуратуры на иномарке лишил жизни пассажира «копейки».

Вчера рядили о том, будет или нет включено тепло 15 октября.

Сегодня тема обсуждения – будет или не будет возле Вишневого Лас-Вегас. Толчком для этого стало утверждение Михаила Бродского, выраженное им в его страстной статье на сайте «Украинской правды». Гиперактивный депутат Киевского городского совета от БЮТа утверждает, что у клана Черновецкого есть резервный план возведения городского (а то и всеукраинского) Лас-Вегаса на землях близ Вишневого. Дескать, если план переноса всех казино и игровых автоматов в резервацию на Трухановом осторове не удастся (и вряд ли удастся, потому что киевляне этого не допустят), тогда ненасытный оазис азартного бизнеса будет обустроен непосредственно возле города Вишневого. Уж и глазом, мол, накинули на удобный земельный надел.

Вот пассажиры маршрутки и думают, верить неоднозначному Михаилу Юрьевичу или нет, а если это правда, то куда именно будут свезены киевские казино и где именно будет обустроен азартный рай – и в то же время ад для семей, страдающих от излишнего увлечения своих домочадцев азартными играми, во многих семьях переросшего в болезнь.

Вишневое не осталось в стороне от пандемии игровых автоматов. Сначала незаметно, а затем со скоростью цунами, они заполонили за последний год все артерии города, забили тромбами закоулки магазинов и кафешек, вызывающе осели у школ и даже детсадов. В городе насчитывается больше сотни одноруких бандитов, и, что интересно – документально засвидетельствовано, что на установку ни одного из них нет разрешения исполнительного комитета местного совета. Местные чиновники и депутаты пытались образумить владельцев автоматов на сессии, но все зря.

Так неужели Михаил Бродский прав и городу не хватало еще и неонового Лас-Вегаса и Атлантик-Сити? Не единственный ли нетронутый участок, еще оставшийся у быстро развивающегося города, – возле той самой православной церкви, мимо которой мчит на Киев переполненная маршрутка.

Единственная надежда – святые отцы не позволят такого соседства.

Станислав Голубенко