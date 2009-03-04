В Днепропетровске новый начальник ГАИ

Начальник Департамента Госавтоинспекции МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ сегодня в Днепропетровске представил личному составу областного управления ГАИ нового руководителя - полковника милиции Геннадия ПОГОРЕЛОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении С.КОЛОМИЕЦ отметил, что у него «было много вопросов к работе Управления ГАИ в Днепропетровской области», и сейчас пришел специалист, который сможет правильно организовать работу службы.

Г.ПОГОРЕЛОВ до этого назначения возглавлял Управление ГАИ в Николаевской области. Его предшественником в должности в Днепропетровской области был Евгений МАСЕНКО.