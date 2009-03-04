В Днепропетровске новый начальник ГАИ
01:50, 04 марта 2009Разное
3375
Он сможет правильно организовать работу
|Геннадий Погорелов
Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении С.КОЛОМИЕЦ отметил, что у него «было много вопросов к работе Управления ГАИ в Днепропетровской области», и сейчас пришел специалист, который сможет правильно организовать работу службы.
Г.ПОГОРЕЛОВ до этого назначения возглавлял Управление ГАИ в Николаевской области. Его предшественником в должности в Днепропетровской области был Евгений МАСЕНКО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter