Из-за разгерметизации экстренно сел авиалайнер в Афинах

22:34, 02 марта 2009
Разное
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Пострадали пять пассажиров

В аэропорту Афин из-за разгерметизации совершил экстренную посадку авиалайнер со 192 пассажирами на борту.

По информации греческого государственного телевидения, при посадке пострадали пять пассажиров, отмечает «Газета.ру».

Все пострадавшие пассажиры Boeing, который осуществлял рейс Манчестер-Каир, госпитализированы в профилактических целях. у них нет серьезных травм. В аэропорту была объявлена тревога.

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