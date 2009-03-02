Из-за разгерметизации экстренно сел авиалайнер в Афинах

В аэропорту Афин из-за разгерметизации совершил экстренную посадку авиалайнер со 192 пассажирами на борту.

По информации греческого государственного телевидения, при посадке пострадали пять пассажиров, отмечает «Газета.ру».

Все пострадавшие пассажиры Boeing, который осуществлял рейс Манчестер-Каир, госпитализированы в профилактических целях. у них нет серьезных травм. В аэропорту была объявлена тревога.