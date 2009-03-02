Поможет ли Украине диктатор?

Что и говорить, в постсоветском мире, авторитаризм, ожидание «сильной руки» имеет немало почитателей. Пользуясь формулой философа Платона, даже «вполне приличные люди» видят в тирании эффективную форму организации общества. А уж в нынешних условиях финансового кризиса, грядущей массовой безработицы, смуты, народ вовсе замер в ожидании героя-спасителя нации.

Недавно во Львове на базаре я пристал с вопросами к старой галичанке, торгующей грибами, ягодами и кислой капустой. «А что, бабушка, когда жилось лучше: при поляках, немцах, советах, демократах?» - спросил я. «При немцах, - ответила женщина». «Порядок был!» - резюмировала она. В общем, люди могут претерпеть многие беды. Однако лишите народ предсказуемости и надежд, то есть будущего, то такое начнется… . Тогда вспомним Маркса: «пролетариату нечего терять, кроме своих цепей».

По всем украинским телеканалам политики-тяжеловесы и «мудрые» всезнайки-политологи только и говорят о том, что еще чуть-чуть и народ рванет на улицы и всех - правых и левых, националистов и патриотов, сепаратистов, судейских, власть и оппозицию - призовет к ответу, а то и, как говорят братки, «порвет» на части. Короче, все говорят о скором народном бунте, кровавом и беспощадном.

Но автору этих строк думается, что, вряд ли украинский народ, который еще помнит и совсем недавно пережил 90-е прошлого столетия, годы без света и газа, без пенсий и зарплат, в тревоге, отчаянии, гневе, напряжении, утратах и лишениях, сегодня с вилами пойдет на власть. Мы умные стали, уж дух патернализма (в ответ на лояльность) давно испустили и надеемся только на себя, а не на гребаное государство. У всех заначки, денежные и продуктовые.

В генах, в исторической народной памяти сидит голод, лишения и способы, как справится с очередной дурью власти. Вот моя тетка, баба Марина, ей 84 года, живет одна в селе на Житомирщине. Осенью урожай был хороший. В погреб опустили мешков сорок картошки да девять мешков пшеницы отнесли в комору, да еще своих «закруток» - банок двести. Спрашиваю: «Баба Марина, зачем Вам столько?». – «Пусть будет, от вашей власти можно всего ожидать» - ответила мудрая моя тетушка. Как говорится: запас народной прочности неисчерпаемый - голод пережили и изобилие переживем.

А если серьезно и очень философско-политологически, то власть наша вдохновляет своих граждан абсурдностью принимаемых решений. Вот президент Виктор Ющенко призвал к мораторию на политические споры, собрал у себя ареопаг - самых мудрых, самых богатых и влиятельных с единственной целью - ответить на вечные вопросы: кто виноват, с чего начать и что делать? Впрягли, в телегу, как говорил поэт, быка, коня, слона и трепетную лань.

А как бы хотелось, вот так просто, как по наезженной колее написать, типа, что «всякий национальный организм, в конечном счете, опирается на некое смысловое, мировоззренческое обоснование своего существования». Призываю всех составить список хотя бы из десяти мыслителей современной Украины, и они уж точно выведут страну на дорогу к Храму. Так нет, все объяснения - вне здравого смысла, в области фрейдистской бессознательности, во влечении к смерти, ницшеанской воли к власти, и конечно марксистско-ленинской классовой борьбе, «война всех против всех».

Думается, что все проблемы Украины в области политической психологии, а не социального менеджмента. Из истории войн знаем, что даже бесталанные генералы, которые неправильно ставили задачи своим подчиненным, но добивались (правда, с большими потерями) выполнения своих требований, всегда становились победителями. И нравственный выбор «цены вопроса» мало кого интересовал.

Выражаясь языком научным, в Украине исчезла субъектность политики, исчезли социальные вертикальные лифты, которые поднимали вверх, на политический олимп, нужных обществу новых людей во власть. Испарилась политическая конкуренция и наша молодая украинская элита за неполных двадцать лет устала, стала дряхлой, недееспособной. Украинский политический класс не имеет программы выхода из кризиса, более того, он не обладает способностью к ее выработке, а значит, не имеет публичных лидеров-стратегов, которым бы доверился народ. Согласитесь, нам всем так хочется увидеть новые лица в политике, умных, профессиональных, честных патриотов.

С другой стороны, «оранжевая революция» породила иллюзию, что существует некий политический «сетевой» механизм улицы и Майдана, способный провести в Украине смену элит, породить организованный низовой протест, который и обеспечит качественные изменения политической системы и даже экономическую трансформацию общества.

Но даже трава сама не растет. Надо, чтобы дожди шли или поливать ее каждый день. Меня давно волновали проблемы того, как дуче, фюрер, «отец всех народов» за короткое время делали из народа стадо безвольное, и действительно были ли эти исторические особи людьми выдающимися, так сказать «злыми гениями»? И вот, что пишет известный немецкий журналист Иоахим Фест об основателе нацизма: «Своеобразное величие Гитлера самым прямым образом связано с его эксцессивным характером – это был чудовищный, превосходящий все существовавшие размеры выброс энергии. Конечно, исполинское – это еще не значит исторически великое. Ведь тривиальное тоже обладает силой».

Закончить хочу с того, с чего начал. Не вдаваясь в анализ и размышления о том, поможет ли Украине диктатор, хотелось бы напомнить, что все «спасители наций» приходили с народными лозунгами, программами помощи бедным и обездоленным, возглавляли рабочие и крестьянские партии. Но все заканчивали факельными шествиями, террором, концентрационными лагерями, уничтожением инакомыслия.

Но все начнется с нас, с простых обывателей, с нашего перевоспитания. Авторитарному спасителю Украины вряд ли понадобится украинец, испорченный библиотеками и затюканный музеями. К власти придут авантюристы, которые восславят агрессивность, ненависть, строевой шаг, оплеуху и мордобой.

Виктор Тимошенко