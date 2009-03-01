За неявку на экзамены моториста "Фаины" отчислили из вуза

За неявку на экзаменационную сессию и невнесение платы за обучение в Одесской национальной морской академии самый молодой член экипажа судна «Фаина» Артем ГИРЖЕВ, находившийся в течение четырех месяцев в плену сомалийских пиратов, был отчислен из вуза, и только после возвращения в Одессу восстановлен.

Как передает корреспондент УНИАН, мать бывшего 22-летнего моториста «Фаины» Ольга ГИРЖЕВА сообщила журналистам, что через несколько месяцев сыну, который учится в морской академии по контракту, предстоит защита дипломной работы.

Что касается будущей работы, то А.ГИРЖЕВ не разочаровался в избранной профессии. «Я уже получил предложение идти в новый рейс, но в этот раз с повышением в должности - третьим механиком теплохода», сказал он и добавил, что о месяцах плена даже вспоминать не хочет: «Пусть это все останется плохим сном».