Акцию против штрафов провели автомобилисты в Кировограде

26 февраля в Кировограде около сотни автомобилистов устроили акцию протеста против увеличения штрафов за нарушение правил дорожного движения и методов работы работников ГАИ.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала колонна легковых машин с флагами областной общественной организации «Сопромат» медленно отправилась от одной из конечных остановок общественного транспорта через центр города. На некоторых автомобилях были прикреплены таблички с лозунгами: «Самосуду – стоп!», «Каждому гаишнику – рабочую специальность» и тому подобное.

Впоследствии все автомобилисты собрались у здания областной Госавтоинспекции, где состоялся митинг.

Требования участников остались неизменными с прошлой акции, которая состоялась 5 февраля. Автомобилисты хотят, чтобы руководство областной ГАИ и министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отреагировали на их призыв отменить нововведенные штрафы и увеличенный транспортный сбор.

По словам руководителя организации «Сопромат» Игоря ДАВЫДОВА, недовольные водители готовы еженедельно проводить акции протеста, и даже прибегать к более радикальным действиям.

«Новые законы приняты по неправильной методике, и должны быть пересмотрены. Мы требуем приезда Ю.ЛУЦЕНКО в Кировоград», - заявил он.

Представители Кировоградской областной ГАИ, которые вышли к водителям, пытались объяснить, что правила работы и законодательные инициативы определяют министр внутренних дел и Верховная Рада, а они являются лишь исполнителями.

По словам заместителя начальника УМВД в области Виктора ПОПЕРЕШНИЧЕНКО, сегодняшняя акция проводилась без предупреждения, а, следовательно, несанкционированно.

«Вопросы относительно работы работников дорожно-постовой службы мы готовы рассматривать в индивидуальном порядке. Каждая жалоба изучается отдельно. С начала введения в действие новых штрафов в области около 70 протоколов о нарушении ПДД признаны неправомерными. Мы это признаем, и работаем над ошибками», - сообщил В.ПОПЕРЕШНИЧЕНКО.

Митинг протеста завершился созданием рабочей группы, в состав которой вошли представители общественного движения «Сопромат», работники УМВД и УГАИ в области.