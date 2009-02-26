Эротические мультфильмы покажут в Москве

Московский кинотеатр "35 мм" с 5 по 18 марта представит очередную программу эротических мультфильмов "Анимация желаний", сообщила РИА Новости организатор мероприятия.

"Зрители смогут увидеть работы классиков анимационного кино - таких как Билл Плимптон, Джимми Пикер, Сигне Баумане, а также менее известных в России режиссеров", - рассказала собеседница агентства.

В частности, москвичей ждет знакомство с произведением мастера пластилиновой анимации Джимми Пикера "Век наивности" - это комическая фантазия, рассказывающая о тех незапамятных временах, когда женщины и мужчины были отдельными племенами.

Также в программе - мультфильмы Билла Плимптона "О поцелуях" и "Как заняться любовью с женщиной", посвященные процессу ухаживания за женщиной, с рекомендациями автора.

Всего москвичи смогут увидеть более 10 различных эротических мультфильмов.