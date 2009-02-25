Букмекеры прекратили принимать ставки на увольнение Рафы Бенитеса

Ведущие букмекерские конторы Великобритании прекратили прием ставок на увольнение Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера английского футбольного клуба "Ливерпуль" в конце сезона-2008/09. Такое решение было вызвано большим объемом ставок на это событие, сделанных утром в среду, 25 февраля, сообщает интернет-издание Goal.com.

В букмекерской конторе Sky Bet из-за большого объема ставок коэффициент, выставленный на увольнение Бенитеса, за несколько часов снизился с 2,1 до 1,25 (чем ниже коэффициент, тем выше оценивается вероятность события).

В эти минуты "Ливерпуль" ведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

Срок контракта Бенитеса с "Ливерпулем" истекает летом 2009 года. В середине января тренер отказался подписывать новое соглашение. Бенитес заявил, что его не устраивает идея владельцев клуба передать часть управленческих функций в "Ливерпуле" исполнительному директору. Испанец сказал, что намерен единолично отвечать за футбольные дела клуба - в том числе, контролировать трансферную политику.

Лента.ру