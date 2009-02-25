Букмекеры прекратили принимать ставки на увольнение Рафы Бенитеса
22:04, 25 февраля 2009Разное
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Тренер хочет полной власти
|Рафаэль Бенитес
В букмекерской конторе Sky Bet из-за большого объема ставок коэффициент, выставленный на увольнение Бенитеса, за несколько часов снизился с 2,1 до 1,25 (чем ниже коэффициент, тем выше оценивается вероятность события).
В эти минуты "Ливерпуль" ведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".
Срок контракта Бенитеса с "Ливерпулем" истекает летом 2009 года. В середине января тренер отказался подписывать новое соглашение. Бенитес заявил, что его не устраивает идея владельцев клуба передать часть управленческих функций в "Ливерпуле" исполнительному директору. Испанец сказал, что намерен единолично отвечать за футбольные дела клуба - в том числе, контролировать трансферную политику.
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