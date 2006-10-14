Во Львовской области сошли с рельсов два вагона электрички

Сегодня в 1.35 на перегонке Городок - Родатичи Львовской области вблизи с. Вовчухи Городокского района сошли с рельсов два последних вагона пассажирского электропоезда сообщением “Львов-Мостиская”.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, погибших и пострадавших нет. В результате схода вагонов движение поездов на данном участке приостановлено. Предварительная причина схода вагонов - прогнивание деревянных шпал и проседание рельсов.

По состоянию на 7.00 субботы продолжаются восстановительные работы, к которым привлечен восстановительный поезд и 27 рабочих от Львовской железной дороги.

Ситуация находится под контролем Главного управления МинЧС Украины во Львовской области.