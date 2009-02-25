Преподаватель математики вывела формулу идеального блина

Преподаватель математики из Вулверхэмптонского университета (Англия) Руфь Фэйрклоф вывела формулу приготовления идеального блина, пишет The Daily Telegraph.

С точки зрения исследовательницы, для приготовления идеального блина необходимо минимизировать по модулю выражение [10L - 7F + C(k - C) + T(m - T)]/(S - E).

Важнее всего, по словам Фэйрклоф, температура сковороды, обозначенная переменной T. Идеальная температура сковороды принимается за m, а переменная S означает время, в течение которого жидкое тесто стоит перед началом процесса выпекания блинов. E - это время, в течение которого выпеченный блин остывает перед употреблением в пищу.

L - это количество комочков в жидком тесте, а C - это его консистенция. При этом за k принимается идеальная консистенция. F - количество переворачиваний блина.

Исследовательница считает, что наливать тесто на сковороду следует тогда, когда масло на ней начинает слегка дымиться - это показатель подходящей температуры. Комочков должно быть как можно меньше, и тесту следует быть настолько жидким, чтобы ложка в нем не стояла.

Смесь должна постоять примерно 20 минут, чтобы мельчайшие частицы муки впитали молоко. Следует выбирать сковородку среднего размера, так как на слишком большой сковороде блин будет трудно перевернуть. Подавать блины нужно прямо со сковороды. Фэйрклоф считает, что лучше всего есть их с сахаром и лимонами.

Лента.ру