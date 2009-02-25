Названы самые чистые города Европы

Самыми чистыми городами Европы признали столицу Швеции Стокгольм и портовый немецкий город Гамбург, сообщает DW-WORLD. Города были отмечены за усилия, предпринимаемые ими для защиты окружающей среды.

Комиссия ЕС признала Стокгольм и Гамбург "зелеными столицами" Европы в рамках объявленной инициативы по защите окружающей среды. Так, столица Швеции будет носить это звание в течение 2010 года, а второй по величине город Германии – в 2011 году. Помимо Стокгольма и Гамбурга на получение звания самого чистого города претендовали Амстердам, Бристоль, Копенгаген, Осло, Фрайбург и Мюнстер.

"Большая часть европейцев живет в городах и страдает от загрязнения окружающей среды. Стокгольм и Гамбург - наиболее активны в борьбе с загрязнением воздуха, предпринимают усилия для того, чтобы снизить уровень выбросов парниковых газов в атмосферу, а также уделяют внимание переработке отходов и очистке сточных вод. Их пример должен вдохновить всю Европу", - отметил представитель специальной комиссии ЕС Ставрос Димас (Stavros Dimas).

Как подчеркнул Димас, с 1990 года Гамбург сократил уровень выбросов парниковых газов на 15 процентов. В планах города снизить этот показатель еще на 40 процентов к 2020 году, и на 80 – к 2050 году. Кроме того, эксперты отметили высокий уровень развития системы общественного транспорта немецкого города.

Что касается Стокгольма, комиссия высоко оценивает тот факт, что 95 процентов жителей столицы живут рядом с так называемыми "зелеными зонами". По словам экспертов, специальные насаждения помогают уменьшить уровень шума и защищают воздух от вредных выбросов. Кроме того, были отмечены система общественного транспорта Стокгольма, высокие темпы переработки отходов и снижение количества углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу.

Лента.ру