Автобус врезался в МАЗ: 7 пассажиров травмированы
13:01, 24 февраля 2009Разное
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ДТП в Харьковской области
Вчера в Харьковской области в 3 часа ночи на автотрассе Красноград - Полтава, водитель автобуса "MAN-S2000" отвлекся от управления и совершил наезд на грузовой автомобиль "МАЗ-537" с прицепом, который стоял на обочине.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, на момент аварии в салоне автобуса находилось 24 пассажира.
Вследствие ДТП семеро пассажиров автобуса получили телесные повреждения.
Среди потерпевших десятилетний ребенок, а также гражданка США 1974 года рождения.
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