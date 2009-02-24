Автобус врезался в МАЗ: 7 пассажиров травмированы

Вчера в Харьковской области в 3 часа ночи на автотрассе Красноград - Полтава, водитель автобуса "MAN-S2000" отвлекся от управления и совершил наезд на грузовой автомобиль "МАЗ-537" с прицепом, который стоял на обочине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, на момент аварии в салоне автобуса находилось 24 пассажира.

Вследствие ДТП семеро пассажиров автобуса получили телесные повреждения.

Среди потерпевших десятилетний ребенок, а также гражданка США 1974 года рождения.