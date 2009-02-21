Букмекеры заработали на фальшивом списке будущих победителей Оскара

Опубликованный днем 20 февраля в интернете список обладателей "Оскара" вызвал ажиотаж в букмекерских конторах Великобритании, сообщает телеканал Sky News.

В контору Paddy Power, принимающую ставки на победителей, поступило, в частности, около 40 тысяч фунтов стерлингов ставок на победу в номинации "Лучшая актриса второго плана" Эми Адамс, которой "Оскара" за фильм "Сомнение" отдали авторы списка. Как отмечает телеканал, фаворитом в этой номинации считается Пенелопа Крус (ф. "Вики Кристина Барселона").

Отметим, что в основном лауреаты по версии списка совпадают с фаворитами премии, обозначенными кинокритиками. Но есть и расхождения: помимо Адамс, необычно выглядит победитель в номинации "Лучшая оригинальная песня к фильму" – Питер Гэбриел за песню к мультфильму "ВАЛЛ-И"; фаворитом в этой номинации считается композитор фильма "Миллионер из трущоб" А.Р. Рахман.

Официальный представитель Американской киноакадемии вскоре после публикации списка объявила его фальшивым. Она также заявила, что подсчет голосов академиков еще не завершен, хотя об этом сообщалось еще 18 февраля.

Лента.ру