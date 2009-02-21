Букмекеры заработали на фальшивом списке будущих победителей Оскара
40 тысяч поставлены на Эми Адамс
Опубликованный днем 20 февраля в интернете список обладателей "Оскара" вызвал ажиотаж в букмекерских конторах Великобритании, сообщает телеканал Sky News.
|Эми Адамс
Отметим, что в основном лауреаты по версии списка совпадают с фаворитами премии, обозначенными кинокритиками. Но есть и расхождения: помимо Адамс, необычно выглядит победитель в номинации "Лучшая оригинальная песня к фильму" – Питер Гэбриел за песню к мультфильму "ВАЛЛ-И"; фаворитом в этой номинации считается композитор фильма "Миллионер из трущоб" А.Р. Рахман.
|Пенелопа Крус в фильме ”Вики Кристина Барселона”
Официальный представитель Американской киноакадемии вскоре после публикации списка объявила его фальшивым. Она также заявила, что подсчет голосов академиков еще не завершен, хотя об этом сообщалось еще 18 февраля.