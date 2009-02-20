На аукционе проданы четыре автомобиля Киевской госадминистрации

Сегодня перед зданием Киевской городской государственной администрации состоялись открытые торги по продаже служебных автомобилей чиновников КГГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, на торги были выставлены 9 автомобилей – семь Toyota Camry и два Chrysler «300C».

«Это уже третьи открытые биржевые торги. Мы ставим точку на том, чтобы чиновники КГГА ездили на государственных авто за бюджетные средства, и сегодня уже большинство из них пересели на личный транспорт. Лично я ни разу не пользовалась служебными автомобилями. Мы и в дальнейшем каждый месяц будем проводить такие биржевые открытые торги по продаже имущества, и это будет происходить прозрачно, открыто, так же, как происходит сегодня», – отметила первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

Для участия в торгах зарегистрировались 12 участников. Средняя стартовая цена каждого автомобиля составляла около 130 тысяч гривень.

По результатам торгов было продано четыре автомобиля Toyota Camry на общую сумму 610 тысяч 465 гривень. Первые три автомобиля, за которые было предложено 155, 161 и 140 тысяч гривень, приобрел президент общественной организации «Всемирный парламент детей и молодежи». Еще один автомобиль Toyota Camry нашел покупателя за 153 тысячи гривень.

Все полученные средства будут направлены на финансирование социальных программ. Открытые биржевые торги проводились по инициативе Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Напомним, 28 ноября 2008 года состоялся первый открытый аукцион по продаже служебных автомобилей чиновников КГГА, по результатам которого было собрано 2 миллиона 828 тысяч гривень. Эти средства были направлены на потребности трех столичных туберкулезных диспансеров, а также онкологического центра и детской больницы.