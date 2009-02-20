Эксперты о Черномырдине, Огрызко, демарше и градусе напряженности

Эксперты разделились во мнении, повлияет ли предупреждение Министерства иностранных дел Украины российскому послу Виктору ЧЕРНОМЫРДИНУ на украинско-российские отношения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей «АКСИА», который обратился к политическим и экономическим экспертам с вопросом: «Как заявления ОГРЫЗКО повлияют на украинско-российские отношения?».

Так, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает заявление МИД «бессмысленным и истерическим».

Он отметил, что представление России о команде Виктора ЮЩЕНКО сформировалось уже давно. “Они понимают, что эта команда довольно скоро уйдет и не должна влиять на стратегические вещи. То, что сделал ОГРЫЗКО – более-менее ожидаемый для Москвы шаг. Дальше могут последовать ответные шаги символического характера по отношению к этой команде ЮЩЕНКО-ОГРЫЗКО. Но на суть наших отношений – вопросы с кредитом, газовые взаимоотношения - этот скандал не повлияет», - сказал эксперт, отметив, что исполнительная власть не присоединилась к этой позиции.

В свою очередь первый заместитель директора Национального института проблем международной безопасности Анатолий ГУЦАЛ считает, что МИД Украины излишне фокусируется на второстепенных вопросах, которые можно было не выделять.

“Хочу отметить, что наш МИД крайне непрофессионально работает в контексте информационных войн, которые происходят. Никто особо не смотрел то интервью с ЧЕРНОМЫРДИНЫМ. И только после начала скандала я поднял это интервью, стал вчитываться, изучать каждое слово”, - сказал он.

А.ГУЦАЛ отметил, что происходит актуализация тех или иных вопросов, которые можно было пропустить. Он также считает, что такие заявления МИД соответствующим образом будут отражаться на судьбе министра иностранных дел. “В Верховной Раде уже затрагивается вопрос об отставке ОГРЫЗКО. На него будут цеплять и другие факты, вспомнят все, что только можно вспомнить», - отметил он.

Также директор Украинского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ считает, что заявление МИД в значительной мере навредит и без того сложным отношениям между Украиной и Россией. “Все набросились на интервью ЧЕРНОМЫРДИНА «Комсомольской правде», но немногие вообще обратили внимание на то, что в этом демарше МИД Украины звучали реплики не только в адрес ЧЕРНОМЫРДИНА, но и в адрес генконсулов России в Харькове и Одессе”, - сказал он. В.КОРНИЛОВ отметил, что какие-то конкретные обвинения приведены не были.

В то же время эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Александр ПАЛИЙ отметил, что это не первый случай неуважительных высказываний со стороны российских высокопоставленных должностных лиц. «Я думаю, что это спланированная акция – постоянно повышать градус напряженности в украинско-российских отношениях . Можно вспомнить заявления и ПУТИНА, и ЗАТУЛИНА, и ЖИРИНОВСКОГО и т.д. Заявление ЧЕРНОМЫРДИНА вписывается в эту картину», - сказал он.

Политолог предположил, что, очевидно, Россия считает, что она сильнее, а потому заинтересована провоцировать конфликт с Украиной. По убеждению А.ПАЛИЯ, Украина в данном случае не могла отреагировать иначе. “МИД должен был отреагировать, потому что это его функция. МИД не мог проглотить весь этот набор высказываний господина ЧЕРНОМЫРДИНА», - считает он.

А.ПАЛИЙ также отметил, что в случае, если заявление МИД будет иметь “какие-то последствия для ОГРЫЗКО”, то это будет означать лишь то, что кадровую политику в Украине определяет посол другого государства. «Если выпад иностранного посла в сторону Украинского государства означает отставку для министра иностранных дел – это означает перевернуть все с ног на голову”, - сказал он.

А.ПАЛИЙ считает достойными заявления украинского министра, который не позволил себе “и сотой доли того, что себе позволяют в отношении Украины российские представители”.