Ющенко: когда нечего терять

Мнение

Невозможность уволить премьер-министра заставляет главу государства действовать иными методами. События последних недель позволяют предположить, что Виктор Ющенко воспринимает борьбу с Юлией Тимошенко как свою миссию в деле построения Украины собственной мечты.

Конечно, вопрос не только в том, что популизм в исполнении премьера изрядно надоел, а публичные конфликты между Ющенко и Тимошенко разрушают институты государственной власти как таковые. Самолюбие Виктора Андреевича опускается на полный дискомфорта «шпагат» между скрытой поддержкой Виктора Януковича и отстранением от противостояния с Юлией Тимошенко. По всей видимости, сделать выбор в пользу вчерашнего оппонента может быть даже легче, чем оказывать знаки внимания давней союзнице. Наш Президент – неплохой бухгалтер, и что-что, а дивиденды Тимошенко от ее поддержки кандидатуры Ющенко в президентской кампании 2004 года, их конвертацию в собственный рейтинг и эффективность использования он просчитать сможет. Рубикон перейден последним заседанием СНБО и поручением МИДу донести «всем людям доброй воли» правду о поведении Тимошенко со ссылкой на заявления первого заместителя секретаря Совбеза Степана Гавриша.

Сегодня только ленивый не называет действующего Президента «хромой уткой», намекая на финальный отрезок его каденции и низкую популярность среди населения. В условиях кризиса формула «кумир поверженный – все ж бог» не срабатывает, разочарование политикой Ющенко носит обвальный характер. Поэтому с вероятностью 99% инаугурационные фанфары в феврале 2010-го прозвучат не для нынешнего хозяина Банковой. Более того - Виктор Андреевич до сих пор не дал ответа о будущем участии в президентской кампании, и это наталкивает на определенные размышления.

Во-первых, гипотеза для отказа от борьбы за президентское кресло для Ющенко может быть простой: он всегда может заявить, что позволил утвердиться свободе и демократии, выполнив свою роль в истории. От себя хочется добавить - продемонстрировав при этом неспособность играть первым номером, формировать команду, настроенную на достижение положительного результата и во многом дискредитировав идеалы, начертанные на знаменах «оранжевой» революции. 4 года президентства Виктора Ющенко стали болезненной прививкой для всей страны, и еще раз подтвердили: хороший парень – это не профессия. Но говорить сегодня об исторической роли Ющенко пока рано – он продолжает работать Президентом, и низкий рейтинг ни в одной стране мира не обязывает главу государства досрочно покинуть свой пост.

Понятно, что в такой ситуации приоритетом становится сохранение хорошей мины при плохом рейтинге. Интересный нюанс: в действиях Ющенко и его команды не заметны обреченность и фатализм, зато представители правящей коалиции нервничают все сильнее. Например, лидер фракции НУ-НС Николай Мартыненко с парламентской трибуны обвинил Президента в ведении «задушевных бесед» с членами фракции, которых склоняли к выходу из коалиции. Обеспокоенность Николая Владимировича можно понять: фракция «Наша Украина – Народная самооборона» всегда была «беспокойным хозяйством», и управлять ею непросто. Влияние Банковой, даже гипертрофированное в пропагандистских целях, не позволяет Мартыненко считать свои «штыки» и демонстрировать влияние на работу Верховной Рады.

Но дело не столько в Ющенко, сколько в разношерстности команды Тимошенко, стремящейся к власти. Юлия Владимировна умело подобрала практически всех стоящих политиков, решивших расстаться с Президентом, но не с политикой. Регионалы неоднократно упрекали Президента, что он не знает, сколько людей в Верховной Раде на его стороне. Сегодня Януковичу можно успокоиться: Ющенко решил действовать так, будто в парламенте своих больше не осталось.

На Банковой прохлопали момент назначения преемника, и теперь могут разве что заигрывать с перспективными кандидатами. Понятно, что среди них Арсений Яценюк, рейтинг которого растет как на дрожжах. Впрочем, не только талантливый политик с замашками нигилиста вызывает заинтересованность президентской команды. Ющенко и Балога могут стать операторами ситуативного объединения «Анти-Юля», в котором не будет дефицита мелких участников. При этом официальная позиция президентской команды будет напоминать заявления Кучмы образца 2004 года: являюсь гарантом чистоты и демократичности избирательного процесса. Уже сегодня понятно, что дальнейшее ухудшение экономической ситуации приведет к усилению президентской критики в адрес правительства и парламента, сотрудничающего с Кабинетом Министров.

Логика команды Ющенко проста: кризис продолжается, и будет бить по тем, кто активнее высовывает голову из общей политической массы. Не исключено, что стратеги Банковой нашли причину, по которой главе государства лучше не выделяться на фоне общего политического ландшафта: так легче переждать кризис и возможные массовые волнения. К тому же исход президентской кампании вновь может решаться в судах, где схватка БЮТ и Партии регионов будет беспощадной. Зачем идти на выборы, если есть возможность понаблюдать за схваткой гигантов со стороны? На фоне ожидающегося хаоса слабый, но легитимный Президент может стать островком стабильности. В нашей жизни, как известно, нет ничего стабильнее временного, а в украинской политике возможны любые варианты как передачи, так и сохранения власти

Евгений Магда