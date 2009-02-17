В Москве появятся подводные паркинги

Московские власти собираются построить в городе подводные парковки. Как заявил мэр Москвы Юрий Лужков, решение о создании стоянки под водоотводным каналом в центре города "по сути уже принято".

Планируется, что подводная парковка начнется под фабрикой "Красный Октябрь" и растянется почти до Новоспасского моста. При этом сам паркинг будет разделен на несколько частей для прокладки инженерный коммуникаций. "А по бетонному верху паркинга пройдет протока, которая не будет нарушать привычной городской среды", - добавил Юрий Лужков. Размещение парковки под водой, по мнению мэра Москвы, позволит улучшить ситуацию со стоянкой автомобилей в центре города.

Идея использовать под парковки водное пространство города появилась давно. В прошлом году руководитель Департамента транспорта и связи Москвы предложил организовать плавучие паркинги, которые могли бы разместиться вместо развлекательных дебаркадеров. Первая "водная парковка", по замыслу разработчиков, должна была вмещать 616 машин. Однако этот проект пока так и не реализован.

Автолента.ру