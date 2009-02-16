Дефолт: Украина может стать следующей

В декабре прошлого года Эквадор стал первой страной, которая затянула пояс из-за нынешнего финансового кризиса и несостоятельность осуществить выплаты по своим займам. Сейчас, учитывая стремительное ухудшение ситуации в этой стране можно с уверенностью говорить, что Украина имеет «хороший шанс» стать второй такой страной.

За прошедшую неделю Украина получила три весьма болезненных удара. Международный валютный фонд заявил 7-го февраля, что откладывает на неопределенный срок предоставление ей второго транша ($1.9 млрд.) из общего кредита размером в $16.4 млрд., что привело к тому, что четверг министр финансов Украины Виктор Пинзеник объявил о своей отставке, и обосновал свое решение отказом правительства снизить дефицит бюджета согласно с условиями предоставления кредита, из-за чего министр оказался в позиции «мальчика для битья».

Финальной точкой развития событий стало изменение рейтинга Украины по шкале агентства Fitch, что уменьшило инвестиционную привлекательность Украины в долгосрочном валютном кредитовании и в кредитовании в местной валюте с позиции "B+" до позиции "B", предоставив неутешительную перспективную оценку на будущее, то есть на возможное дальнейшее постепенное снижение рейтинга.

Все это вместе прочит новые проблемы для Украины – считает ведущий эксперт по вопросам стратегии развивающихся рынков группы RBC Capital в Торонто Пол Бишко. "Задолженность, особенно в частном секторе, и стресс проблемной ликвидности могут столкнуть Украину в бездну дефолта, - заявил Бишко Forbes - Вероятность такого развития событий нарастает».

Украина обязалась уменьшить свой дефицит бюджета на $4.9%, до $10.0 млрд. - 1.1% от валового внутреннего продукта – но столкновения между заклятыми врагами премьер-министром Юлией Тимошенко и президентом Виктором Ющенко дали понять, что эти обязательства не будут доведены до логического завершения. В условиях, когда страну ожидает проведение выборов в следующем году, а ее экономика страдает в результате колебаний валютного курса и падения товарных цен, тяжело ожидать, что это произойдет в будущем.

Недавно Тимошенко обращалась к России и «Большой Семерке» с просьбой предоставить содействие и поддержку в виде кредита размером $5.0 млрд., но по словам специалиста RBC Бишко, есть лишь "незначительный шанс двустороннего финансирования", который может быть реализован.

По словам Тома Феллона, руководителя подразделения по вопросам развивающихся рынков при фондовой компании La Francaise des Placements, Украина может устоять на протяжении текущего года, поскольку ее внешний долг, который подлежит уплате в этом году, составляет менее, чем 10.0% запланированных налоговых поступлений.

Последнюю надежду Украины на спасение можно связать с Центральным банком Европы. Украина является ведущим экспортером стали в остальные страны Европы, транзитным путем для российского газа, при этом большое количество украинских банков принадлежит ведущим европейским банкам, таким, как Unicredito, ING и Raiffeisen, и дефолт Украины может быть нежелательным для центрального банка. Невыплата задолженностей может опустошить экономику: подобная задолженность Аргентины в 2001г. уничтожила четверть валового внутреннего продукта за тот год и привела к долговременному и болезненному процессу реструктуризации, необходимому для возвращения на нормальный путь развития.

Видья Рэм, Forbes

С английского перевел Андрей Рыбалко