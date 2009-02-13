Тимошенко предложила японцам строить ветряные электростанции

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила представителям крупнейших японских корпораций рассмотреть возможность строительства в Украине ветряных электростанций.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением Ю.ТИМОШЕНКО выступила сегодня в Киеве, в ходе встречи с представителями крупнейших японских корпораций.

«(Мы – УНИАН) готовы дать возможность строить ветряные электростанции либо на морской площади, либо на побережье», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО

Кроме того, по поводу использования солнечной энергии, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Украина «полностью открыта» в этом вопросе и готова стать «хорошим партнером» по реализации совместных проектов в этой области.

Напомним, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Киеве проводит встречу с представителями шести японских корпораций: «Sumitomo», «Marubeni», «Mitsubishi», «Itichu», «Sojits», «Mitsui».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила представителям крупнейших японских корпораций рассмотреть возможность выращивания в Украине экологически чистой сельскохозяйственной продукции с тем, чтобы затем ее можно было экспортировать в Японию и другие страны мира.