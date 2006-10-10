У невесты на свадьбе начались роды

В поселке Берегомет Выжницкого района Черновицкой области у невесты во время свадьбы начались роды.

Как сообщает местная телекомпания ТВА, в минувшее воскресенье молодожены, только поженившись и надев друг другу обручальные кольца, стали сразу не только супругами, но и родителями. После чего свадьба трансформировалась в роды. Новорожденного молодые родители назвали Максимом.

По данным телекомпании ТВА, молодожены познакомились два года назад, на праздновании Дня лесоруба. Впоследствии они решили пожениться и сыграть свадьбу по всем буковинским народным традициям, но жених дважды ломал ногу, из-за чего дата свадьбы переносилась. "Мы спешили, - сообщил новобрачный Сергей МЕЛЕНКО, - когда узнали, что Галя беременна. Но врачи сказали, что это произойдет где-то 28 октября".

Теперь же, пока молодая мама находится в роддоме, гости продолжают праздновать свадьбу уже третий день.