Для тех кто не успел изменить имя на Айфон: новая акция от Алло

24 апреля компания Алло объявила о старте новой национальной активности: "Что ты готов обменять на лучший смартфон в мире?" Суть акции - Алло рассмотрит практически любые предложения об обмене чего-либо на один из 8 новых Samsung Galaxy S8. Все средства, полученные от продажи товаров/активов победителей, будут в полном объеме перечислены в фонд Таблеточки.

Обменять можно все что угодно: от дачи под Жашковом или почти нового iPhone 7 до обязательства сделать татуировку с рекламным слоганом или квартальный контракт на работу промоутером в «Алло».

В качестве заявок принимается все, что имеет ценность: товары, услуги, движимое и недвижимое имущество. В отличие от аналогичных аукционов, на Ebay компания заявляет, что категорически не примет ничего, связанного со здоровьем клиентов или тем, что может быть связано с унижением чувства собственного достоинства участников. Т.о. как минимум секс и внутренние органы остаются за рамками конкурса.

Все заявки участников делятся на 2 группы: топ предложений по оценке Алло и топ по количеству набранных голосов. Наибольшие баллы будут набирать либо самые дорогие предложения, либо самые оригинальные и интересные. Все, полученные в обмен на 8 новеньких Samsung Galaxy S8 товары/активы, будут проданы и средства от продажи в полном объеме перечислены в фонд Таблеточки. Можно предложить деньги в качестве своего лота на обмен, но очевидно, что суммы ниже рыночной цены за устройства не принесут победу.

Информация об участниках, их предложениях и детали акции доступны на сайте Алло: allo.ua/s8-obmen/ Конкурс продлится до 15 мая, после чего будут объявлены победители.

Международный благотворительный фонд «Таблеточки» - крупнейший независимый украинский благотворительный фонд, который защищает интересы детей с онкозаболеваниями. С 2011 года порядка 6000 детей получили помощь фонда на сумму около 73 млн грн. Фонд предоставляет материальную, психологическую и паллиативную помощь онкобольным детям, а также развивает волонтерское и донорское движение в Украине. www.tabletochki.org www.fb.com/tabletochki

Группа компаний “Алло” - крупнейший игрок украинского рынка персональной электроники, лидер на рынке смартфонов. Компания объединяет розничную сеть «Алло» (430 магазинов), интернет магазин allo.ua , дистрибуторскую компанию «Цифротех». В своих магазинах компания официально продает устройства Samsung, Xiaomi, Sony, HTC и других международных брендов.