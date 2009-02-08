В США арестован художник, нарисовавший плакат с лицом Обамы

В Бостоне арестован художник Шепард Фэйри (Shepard Fairey), прославившийся своим плакатом "Надежда" с лицом американского президента Барака Обамы. Ш.Фэйри был задержан по пути в Институт современного искусства, где открывалась выставка его работ. Художника обвиняют в нанесении вреда имуществу: он рисовал граффити в нескольких районах Бостона. Ш.Фэйри не скрывает, что таким образом он пропагандирует современное искусство, сообщает бостонский телеканал WCVB.

На знаменитом плакате Ш.Фэйри президент США изображен в красных, белых и голубых тонах, а под портретом выведена надпись "Надежда". Во время президентской кампании плакат был растиражирован в тысячах экземпляров, его распространяли в интернете и печатали на футболках. Копии рисунка, подписанные Ш.Фэйри, расходились на онлайн-аукционах за тысячи долларов. Перед инаугурацией Б.Обамы портрет был вывешен в Национальной портретной галерее в Вашингтоне.

На этой неделе история плаката пополнилась еще одной любопытной деталью: информагентство Associated Press подало в суд на Ш.Фэйри, заявив о нарушении авторских прав. Художник признал, что основой портрета послужила фотография Б.Обамы, сделанная в 2006 г. Однако Ш.Фэйри считает, что его работа привносит в оригинал достаточно нового, чтобы исключить нарушение закона.

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