Украина постарается скорее вернуть в Россию тело капитана "Фаины"

Украина сделает все возможное для скорейшего возвращения в Россию тела погибшего в пиратском плену капитана судна "Фаина" Владимира Колобкова, заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Нина Карпачева в ходе телефонного разговора с вдовой капитана Еленой Колобковой, проживающей в Санкт-Петербурге.

"Елена Колобкова попросила омбудсмена Украины помочь в скорейшей доставке останков мужа в Санкт-Петербург. Откликаясь на просьбу вдовы капитана "Фаины", Нина Карпачева заверила, что Украина сделает для этого все возможное", - цитирует пресс-службу омбудсмена РИА "Новости".

Карпачева также выразила соболезнования в связи с трагической смертью Владимира Колобкова.

На момент захвата на "Фаине" находились 17 граждан Украины, трое россиян из Петербурга и один гражданин Латвии. Капитан судна - гражданин России Владимир Колобков - скончался на третий день после захвата от сердечного приступа.

"Фаина" в настоящее время движется своим ходом в порт Кении под охраной американского корабля.