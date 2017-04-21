Эксперты обсудят последствия выборов во Франции для Украины

21 апреля 2017 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: «Как повлияют выборы во Франции на взаимоотношения Украины с Парижем и Брюселем?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы к обсуждению:

Насколько предполагаемы результаты первого тура выборов во Франции? Основные тенденции современной Европы: популизм, консерватизм, евроскептицизм. Последствия выборов во Франции для Украины. Последствия выборов во Франции для будущей конфигурации Европы.

Участники круглого стола:

Елена Сотник , народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ;

, народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ; Алексей Макеев , политический директор МИД Украины;

, политический директор МИД Украины; Михаил Пашков , содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова;

, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова; Себастьен Гобер , журналист La Libre Belgique (Франция).

, журналист La Libre Belgique (Франция). Вадим Омельченко, президент Института Горшенина (прямое включение из Франции в режиме видеоконференции)

Модератор круглого стола: Дмитрий Остроушко, директор международных программ Института Горшенина.

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Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).