Эксперты обсудят последствия выборов во Франции для Украины
12:00, 21 апреля 2017Разное
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Насколько предполагаемы результаты первого тура выборов во Франции?
21 апреля 2017 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: «Как повлияют выборы во Франции на взаимоотношения Украины с Парижем и Брюселем?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы к обсуждению:
- Насколько предполагаемы результаты первого тура выборов во Франции?
- Основные тенденции современной Европы: популизм, консерватизм, евроскептицизм.
- Последствия выборов во Франции для Украины.
- Последствия выборов во Франции для будущей конфигурации Европы.
Участники круглого стола:
- Елена Сотник, народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ;
- Алексей Макеев, политический директор МИД Украины;
- Михаил Пашков, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова;
- Себастьен Гобер, журналист La Libre Belgique (Франция).
- Вадим Омельченко, президент Института Горшенина (прямое включение из Франции в режиме видеоконференции)
Модератор круглого стола: Дмитрий Остроушко, директор международных программ Института Горшенина.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.
Адрес Института Горшенина: г Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).
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