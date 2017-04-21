Эксперты обсудят последствия выборов во Франции для Украины

12:00, 21 апреля 2017
Разное
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Насколько предполагаемы результаты первого тура выборов во Франции?

21 апреля 2017 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: «Как повлияют выборы во Франции на взаимоотношения Украины с Парижем и Брюселем?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы к обсуждению:

  1. Насколько предполагаемы результаты первого тура выборов во Франции?
  2. Основные тенденции современной Европы: популизм, консерватизм, евроскептицизм.
  3. Последствия выборов во Франции для Украины.
  4. Последствия выборов во Франции для будущей конфигурации Европы.

Участники круглого стола:

  • Елена Сотник, народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ;
  • Алексей Макеев, политический директор МИД Украины; 
  • Михаил Пашков, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова; 
  • Себастьен Гобер, журналист La Libre Belgique (Франция).
  • Вадим Омельченко, президент Института Горшенина (прямое включение из Франции в режиме видеоконференции)

Модератор круглого стола: Дмитрий Остроушко, директор международных программ Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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