Григорович: Я сдавал помещение в аренду под кафе, а оказалось казино

И.о. главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Александр Григорович утверждает, что узнал, для каких целей использовалось принадлежащее ему здание в Днепровском районе столицы одновременно с правоохранительными органами.

Как сообщалось, на прошлой неделе, сотрудники Нацполиции и Генпрокуратуры ликвидировали подпольный покерный клуб, находящийся в здании, принадлежащем главе ГПЗКУ. При этом, как было отмечено, обыски проводились по криминальному производству, предмет которого далёк от объекта проверок.

Александр Григорович подтвердил, что является собственником здания по указанному адресу, однако для него стало полнейшим шоком, как именно арендатор использовал помещение. "Насколько мне известно, одно из помещений этого административного здания было передано в аренду под кафе. Но арендатор злоупотребил нашим доверием, превратив его в игорный притон", - уточнил Александр Григорович. По его словам, за неправомерную деятельность, выявленную во время обыска, арендатор, безусловно, понесет наказание согласно закона.

"Я всячески поддерживаю действия правоохранительных органов, направленных на выявление злоупотреблений сотрудниками госкомпаний, в том числе и ГПЗКУ. Только по моей инициативе, по результатам внутренних служебных расследований, с октября месяца в правоохранительные органы было направлено 17 обращений, по которым начато досудебное расследование. Также были инициированы проверки и в центральном офисе корпорации", - сказал Григорович.

Он также подчеркнул, что обыск, проведенный Нацполицией на объекте не имеет отношения к государственной корпорации и/или ее деятельности, а также к нему лично.

Напомним и.о. председателя правления ГПЗКУ Александр Григорович ранее заявил, что новое руководство компании активно помогает правоохранителям, способствуя возвращению на счета компании сотен миллионов гривен, выведенных в 2013-2014 годах.

По состоянию на конец 2016 года, на счета ГПЗКУ уже удалось вернуть более 250 миллионов гривен дебиторской задолженности прошлых лет.