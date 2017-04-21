З 20 квітня в кінотеатрах покажуть український фільм Dustards про мотоподорож Західною Україною

Українська документальна стрічка Dustards, яка вже отримала декілька міжнародних нагород, виходить в український прокат 20 квітня. Спеціальний показ фільму відбудеться 21 квітня в кінотеатрі MULTIPLEX в «ТРЦ SkyMall».

«Dustards» став першим українським повнометражним документальний фільм про мотоподорож по Західній Україні. Режисером картини виступив Станіслав Гуренко, продюсером Яна Алтухова, співпродюсером Олександр Каменець.

«Фільм розповідає історію друзів, які вирішили відправитися в подорож по Західній Україні на своїх байках. Картина, крім іншого, дає унікальний погляд на особисте життя гонщиків. Мені було цікаво працювати з творчою командою фільму. Для мене це новий досвід і нова висота. Особливо приємно, що наші зусилля оцінили критики кількох кінопремій в США та Лондоні», - поділилася креативний продюсер студії Red Glass Яна Алтухова.

Крім чотирьох друзів, повноправними «акторами» картини стали чотири кастомних байки: Honda 1982 р., Yamaha 1978 р., BMW 1986 р. і Honda 1985 р. випуску.

«П'ять днів безперервних цілодобових зйомок в природних умовах, без дублів, без репетицій, маючи лише маршрут - завдання не з легких. Ми знімали, сидячи на двері багажника машини, що їде на швидкості 100 км / год, з квадрокоптера, з порома... Сумарно за поїздку (не рахуючи матеріалу, знятого в Києві) було знято близько 7 тисяч дублів, це приблизно 5 годин чистого матеріалу. Події, показані в Dustards, - це діалог людини з природою, а також міркування про цінності чоловічої дружби, про вибір і про те, що подорож, навіть найкоротша, змінює тебе назавжди ", - розповідає Стас Гуренко.

Українська стрічка «Dustards» вже отримала три міжнародні нагороди: в номінації краще документальне кіно на London independet film awards (Великобританія) та на кінофестивалі WorldFest в Х’юстоні (США). На престижному кінофестивалі International Independent Film Awards в Лос-Анжелесі «Dustards» здобули платину.

Наразі продюсерською та творчою групами фільму подані заявки на участь у кількох міжнародних фестивалях, зокрема «Dustards» покажуть й на Каннському фестивалі.

Крім того, картина потрапила до лонг-листа претендентів на Національну кінопремію України.

Саундтреком до фільму стала пісня «The road» в стилі інді-фольк Sasha Boole.

Показ документального фільму «Dustards» відбудеться в п’ятницю, 21.04.2017

Початок пре-паті о 20.00, показ фільму розпочнеться о 21.00

Адреса: кінотеатр MULTIPLEX в «ТРЦ SkyMall», проспект Генерала Ватутіна, 2 Т

Трейлер фільму